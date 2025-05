Nemški bundestag naj bi vodjo krščanskih demokratov (CDU) Friedricha Merza izvolil za novega kanclerja, s čimer bo Nemčija manj kot tri mesece po predčasnih volitvah dobila novo vlado. Med izzivi nove vlade, ki jo ob CDU sestavljajo še Krščansko-socialna unija (CSU) in socialdemokrati (SPD), so oživitev gospodarstva in varnostna vprašanja.