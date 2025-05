Razvozlana skrivnost: Pogrešano žensko po 63 letih našli živo Dnevnik V ameriški zvezni državi Wisconsin so po več kot šestih desetletjih našli žensko, ki je bila pogrešana vse od leta 1962. Audrey Backeberg je izginila pri 20 letih, zdaj pa je, kot kaže, živa in zdrava. Našli so jo s pomočjo spletne strani za iskanje

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Drago Jančar

Luka Dončić

Anže Kopitar

Robert Golob

Primož Roglič