Ameriški obrambni minister je vojaškemu vrhu ukazal, naj odpusti petino generalov in admiralov s štirimi zvezdicami, kar je najvišji vojaški čin v ZDA. Trumpova vlada je izvedla že več čistk na najvišjih položajih z izgovorom, da gre za odpravljanje dediščine politik vključevanja, zaradi česar so brez služb ostale častnice in pripadniki ter pripadnice raznih manjšin. ...