Denver na krilih izjemnega Jokića do zmage proti Oklahomi, Knicksi presenetili Boston 24ur.com Košarkarji moštva New York Knicks so na prvi polfinalni tekmi končnice vzhodne konference v Bostonu po podaljšku premagali branilce naslova iz Bostona s 108:105, Denver Nuggets pa so v zahodni konferenci slavili v Oklahoma Cityju s 121:119. Obe ekipi sta v zmagah povedli z 1:0.

