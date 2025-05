21. vseslovensko romanje gasilk in gasilcev Radio Ognjišče Na soboto ob prazniku svetega Florijana se že 21. let pri Mariji Pomagaj srečujejo gasilke in gasilci iz različnih slovenskih gasilskih društev. Letošnjega vseslovenskega romanja se je udeležilo 155 gasilcev in gasilk iz 22 društev.



