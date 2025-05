Na zaključni turnir še Monaco in Panathinaikos Sportal V evroligi sta znana še zadnja udeleženca zaključnega turnirja četverice, ki bo v Abu Dabiju med 23. in 25. majem. Na peti tekmi četrtfinala je Monaco s 85:84 premagal Barcelono in končal evropsko sezono Kataloncev, odločilno peto tekmo pa je danes dobil tudi branilec naslova Panathinaikos, ki je bil s 75:67 boljši od Anadolu Efesa.

