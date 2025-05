Evropska prestolnica kulture GO! 2025 je zanimiva tudi za kolesarske turiste, ki prihajajo na Goriško odkrivat nove privlačne kolesarske poti. V nedeljo se jih je v Gorici zbralo več kot petdeset na pobudo deželne zveze kolesarjev FIAB. Skoraj polovica se jih je v mesto pripeljala že dan prej. Šlo je za 22 kolesarjev FIAB iz Piemonta, Emilije-Romagne, Lombardija in Veneta, ki so v treh dneh prevoz ...