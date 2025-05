Greenpeace poziva zunanjo ministrico Tanjo Fajon, naj Slovenija jasno stopi na stran zaščite oceanov in prihodnjih generacij ter podpre moratorij na globokomorsko rudarjenje. ZDA so z novim izvršnim ukazom napovedale pospešitev pridobivanja ključnih surovin iz globokega morja, tudi v mednarodnih vodah. To bi povzročilo nepopravljivo škodo, opozarjajo znanstveniki, staroselci, ribiči in drugi.