44-letnik ubil svojo 15-letno hčerko, drugo hči in ženo poškodoval Lokalec.si V zgodnjih jutranjih urah je v Prizrenu na Kosovu prišlo do hude družinske tragedije. 44-letni turški državljan je z nožem ubil svojo 15-letno hčerko, 11-letno hčer huje ranil in poškodoval tudi svojo 35-letno ženo, poročajo Slovenske novice. Zločin se je zgodil v bližini avtopralnice v stanovanjskem naselju. Policija je napadalca prijela, potem ko si je skušal soditi sam, trenutno je pod nadzorom ...

