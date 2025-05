Da je svetovna vojna v naslednjem desetletju verjetna, meni polovica anketirancev 24ur.com 80 let po koncu druge svetovne vojne anketa, ki so jo opravili med Američani in nekaterimi Zahodnimi Evropejci, kaže zaskrbljenost o možnosti nove vojne. Približno polovica anketirancev namreč meni, da bi lahko v naslednjih petih do 10 letih izbruhnila tretja svetovna vojna, pri čemer so za najverjetnejši vzrok izpostavili napetosti z Rusijo.

