Škofja Loka 8. maja: Kako zbližati razdvojeni in ranjeni narod? Družina

Te dni se na različnih koncih in krajih na različne načine pa tudi z različnimi motivi spominjamo 80. obletnice konca druge svetovne vojne. 8. maja bodo to storili tudi v Škofji Loki v okviru Blaznikovih večerov, ki jih prireja Muzejsko društvo Škofja Loka pod vodstvom predsednice Helene Janežič.

