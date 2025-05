Novosti na Poti ob žici: tek trojk je krajši Svet 24 Ljubljana bo med 8. in 10. majem obdana s tekači in pohodniki na že 67. prireditve Pot ob žici, ta bo tokrat ob 80-letnici osvoboditve. To je ena največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji, ki vsako leto privabi okrog 30.000 udeležencev. Osrednji del bo v soboto, 10. maja, ko bo ob tradicionalnem pohodu tudi tek trojk.

