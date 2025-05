Nagrajena fotografija poskusa atentata na Trumpa Dnevnik Pulitzerjev odbor, ki najvišje nagrade za novinarstvo podeljuje od leta 1917, je razglasil težko pričakovane Pulitzerjeve nagrade, ki zajemajo vse od mednarodnega poročanja in fotografiranja do zvočnega poročanja in risanja karikatur.

