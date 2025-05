V Sindikatu osebne asistence in Zvezi svobodnih sindikatov so na današnjem protestu vlado pozvali k zakonski ureditvi statusa delavcev za osebne asistente, profesionalizaciji asistence ter povečanju vladnih sredstev za izvajanje osebne asistence. Brez izpolnjenih zahtev asistentom grozi nadaljnja deprofesionalizacija in prekarizacija, so opozorili. Od vlade pričakujejo, da osebni asistenci nameni ...