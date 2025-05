Marko Brest podaljšal zvestobo Olimpiji, športni direktor ne skriva zadovoljstva Sportal Mladi slovenski reprezentant Marko Brest je podaljšal pogodbo z Olimpijo do poletja 2028. ''Zelo sem vesel, da mi v klubu zaupajo in da se bom še naprej razvijal pri Olimpiji,'' je povedal krilni napadalec, ki bo v soboto dopolnil 23 let. Če bi Celjani v sredo v zaostali tekmi 1. SNL premagali Mariborčane, bi tako lahko Brest ravno na rojstni dan z zmago v Murski Soboti proslavljal svoj prvi naslov državnega prvaka.

Sorodno



Omenjeni Celje

Maribor

Murska Sobota Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Igor Papič

Asta Vrečko

Luka Dončić