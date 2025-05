V Cityparku odprla vrata prva in edina fizična trgovina modne znamke SWY Ekipa Danes je v prvem nadstropju Cityparka svoja vrata odprla prva in trenutno edina fizična trgovina modne znamke SWY, ki je iz spletne senzacije prerasla v gibanje sodobne ženske samozavesti in stila.



