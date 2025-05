Friedrich Merz v drugem poskusu vendarle postal novi nemški kancler Demokracija Piše: C. R. Bundestag je danes v drugem poskusu za novega nemškega kanclerja izvolil vodjo krščanskih demokratov (CDU) Friedricha Merza. S tem je Nemčija dobila novo vlado, ki jo poleg CDU sestavljajo še Krščansko-socialna unija (CSU) in socialdemokrati (SPD). Že v sredo bo Merz odšel v Pariz in Varšavo, kar bo njegova prva pot v tujino v novi vlogi. V predhodnem prvem krogu glasovanja je Merz

