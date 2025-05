V Mariboru bo do julija 2026 zrasel sodobni podatkovni center Arnes, ki bo gostil novi superračunalnik in tovarno umetne inteligence. Postavljen bo ob hidroelektrarni Mariborski otok, napajala ga bo energija reke Drave, odvečno toploto pri delovanju centra pa bodo uporabili za ogrevanje mesta. Položitvi temeljnega kamna je sledil pogovor o pomenu novega podatkovnega centra in superračunalnika za ...