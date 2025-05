Po lanskoletnem izjemnem obisku ljubljanske Aleje, kjer so se igralci priljubljene serije Skrito v raju na POP TV srečali s svojimi oboževalci, podelili številne avtograme in objeme, se zaželen meet & greet vrača – in to kar na dveh lokacijah! Pred koncem serije bodo imeli oboževalci priložnost osebno spoznati svoje najljubše igralce kar na dveh prizoriščih – 22. maja ob 17. uri v ljubljanskem Ci ...