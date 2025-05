Milko Novič od države zaradi neupravičenega pregona terja več kot milijon in pol evrov odškodnine Primorske novice Milko Novič, ki so ga 22. decembra 2014 aretirali zaradi očitka, da je iz brezobzirnega maščevanja umoril takratnega direktorja Kemijskega inštituta dr. Janka Jamnika, sedem let kasneje pa je bil na sodišču oproščen, od države zaradi neupravičenega pregona terja milijon in pol evrov odškodnine. Državno ...

