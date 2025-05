Je med njimi bodoči papež? 24ur.com Desna roka pokojnega papeža, skrivnostni graditelj mostov, veliki mojster viteškega reda Božjega groba ... Vsi ti so med kandidati za Petrov prestol. Poleg njih pa še vzhajajoča zvezda italijanske Cerkve, 79-letnik, ki obvlada družbena omrežja, poligot, ki velja za "škofa otrok". Pa kardinal, ki sta ga vzgajala protestantski oče in katoliška mati, in drugi, ki je katolik postal šele pri dvajsetih...

Sorodno





Omenjeni Italija Najbolj brano Osebe dneva Franc Rode

Robert Golob

Borut Sajovic

Primož Roglič

Janez Janša