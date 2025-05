MKC Maribor s projektom za trajnostno upravljanje javnih kulturnih zavodov Lokalec.si Mladinski kulturni center (MKC) Maribor v sodelovanju z Energetsko podnebno agencijo za Podravje in Ekologi brez meja izvaja projekt Zeleni korak za kulturo. Projekt iz sklada za podnebne spremembe sofinancira ministrstvo za kulturo. Namenjen je trajnostnemu upravljanju javnih zavodov na področju kulture in spremljanju ogljičnega odtisa Kot je ob predstavitvi leto in pol trajajočega projekta poved ...

Sorodno