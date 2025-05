Delaj pol manj – in bodi več kot 50 % bolj produktiven?! Zveni kot fantazija? Morda. A v dobi umetne inteligence, treh zaslonov in jutranjih rutin, ki bi jih zavidal tudi menih iz Himalaje, to ni več nedosegljiv ideal. Ključ je v strategiji – ne v tem, da delaš več, ampak da delaš pametneje.