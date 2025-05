Poletje 2025: Vročina in suša tudi letos? domžalec.si Evropski center za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF) je objavil osvežene sezonske napovedi za prihajajoče poletje, ki vključujejo pričakovane temperaturne in padavinske odklone od dolgoletnega povprečja. Majska napoved zajema poletno trimesečje – junij, julij in avgust – in kaže, da nas tudi letos najverjetneje čaka nadpovprečno vroče in razmeroma suho poletje. Po vsej Evropi, tudi ...

