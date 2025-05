Po padcu dvoletnika v fekalno jamo starša priznala krivdo Lokalec.si Marca lani je v Dolnjih Slavečih dvoletni otrok padel v nezavarovano fekalno jamo in utrpel hude poškodbe, poroča Vestnik. Na predobravnavnem naroku na Okrožnem sodišču v Murski Soboti sta starša, Silvo Prešeren in Alenka Horvat, priznala krivdo za povzročitev splošne nevarnosti iz malomarnosti. Državno tožilstvo jima očita, da fekalne jame, ki je bila polna vode in slabo vidna, nista ustrezno zav ...

