Piše: Andrej Vastl Slovenski vrhunski športniki svojo pot praviloma začnejo med osmim in dvanajstim letom starosti, kar pomeni, da se že kot otroci vključijo v športne klube ali panožne zveze, kjer trenirajo vsaj trikrat tedensko po eno do dve uri na dan. V teh zgodnjih fazah se osredotočajo na razvoj osnovne motorike, koordinacije in osnovne tehnike, kar predstavlja temelj za kasnejšo športno spe ...