Ravnateljici vrtca očitajo pritisk na zaposlene in slabe razmere za otroke 24ur.com Iz vrst zaposlenih v Vrtcu Škofja Loka in staršev otrok so na pristojne organe naslovili pobudo za razrešitev ravnateljice vrtca Janje Bogataj. V anonimnih pismih ji očitajo "resne in dolgotrajne nepravilnosti v vodenju zavoda". Ravnateljica, ki vrtec s trenutno 1020 otroki in 217 zaposlenimi vodi že več kot 20 let, vse očitke zavrača.

Sorodno





Omenjeni Škofja Loka Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Klemen Boštjančič

Nataša Pirc Musar

Tadej Pogačar