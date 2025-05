Navdihujoča zgodba Francesca Acerbija, junaka Interja na poti do finala: od depresije in alkoholizma do zmage nad rakom Sportal Francesco Acerbi je bil sinoči v Milanu eden od velikih junakov povratne nogometne tekme med Interjem in Barcelono. V 93. minuti je zadel za izenačenje na 3:3 in Interju zagotovil podaljške. Njegov zadetek, ki je bil sploh prvi v ligi prvakov, je bil odločilen trenutek, ki je spremenil potek tekme in Inter na koncu popeljal v finale lige prvakov. Čeprav je na koncu tekmo odločil zadetek Frattesija...

