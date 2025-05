Dan brezmejnih festivalov: utrip Goriške na Trgu Evrope Primorske novice Trg Evrope in območje Epic Distrikta bosta jutri prizorišče Dneva brezmejnih festivalov, s predstavitvijo goriških podjetnikov in obrtnikov, šol, ponudnikov in kulturnih ustvarjalcev. K stojnicam bodo vabili kuharski šefi in vinarji, dišalo bo po vrtnicah, v prepletu ustvarjalne govorice se bo do večera zvrstilo 31 kulturnih društev z več kot 500 nastopajočimi.

