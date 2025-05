Oskarjevec oproščen obtožb o posilstvu: 'Konec nočne more' 24ur.com Oskarjevca Paula Haggisa so v torek zvečer na sodišču v Apuliji oprostili obtožb posilstva. 72-letni Haggis, ki je prejel dva oskarja za scenarij in režijo filma Usodna nesreča, je junija 2022 dva tedna preživel v hišnem priporu, potem ko ga je 30-letna Britanka obtožila, da jo je tri dni pred filmskim festivalom v Ostuniju posilil v hotelu.

