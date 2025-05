Golden State najmanj teden dni brez Stepha Curryja RTV Slovenija Stephen Curry bo zaradi poškodbe stegenske mišice najmanj teden dni odsoten in ne bo mogel pomagati Golden Statu na prihodnjih treh tekmah polfinalne serije Zahoda v Ligi NBA proti Minnesoti. Bojevniki so sicer dobili prvo tekmo in vodijo z 1:0.

