Od drugega najboljšega do drugega najslabšega: Slovenija tone pri črpanju evropskih sredstev Nova24TV Čeprav je že dlje časa znano, da je črpanje kohezijskih sredstev za našo državo naravnost porazno, odkar je na oblasti Golobova vlada, pa zadnji podatki analize Evropskega računskega sodišča kažejo, da ni prav nič bolje, ko gre za črpanje iz načrta za okrevanje in odpornost. Leta 2021 je bil s strani EU vzpostavljen Mehanizem za okrevanje in odpornost (RRF) za pomoč državam članicam pri okrev ...

