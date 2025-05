Avto pristal v reki: tri osebe umrle 24ur.com V dolini Neretve se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri so umrli trije ljudje. Vozilo je zletelo s ceste in pristalo v Mali Neretvi. V reševanje so se vključili tudi potapljači, a ponesrečencem več ni bilo pomoči. Vzrok nesreče še preiskujejo.

