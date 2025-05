Preklic iskanja 14-letnice Lokalec.si Policisti Policijske postaje Kranj so bili včeraj, 7. maja 2025, okoli 22. ure obveščeni, da je pogrešana 14-letna Naja. Ob 9.15 so sporočili: Preklicujemo naše zaprosilo za objavo podatkov in fotografij pogrešane v medijih, saj je bila najdena na območju Kranja. Z njo je vse v redu.”

