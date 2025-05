Člani Zveze združenj borcev za vrednote NOB, predstavniki Mestne občine Ljubljana in občine Škofljica, veteranskih ter političnih organizacij, številne Ljubljančanke in Ljubljančani ter prebivalci okoliških občin se bodo ob 80. obletnici zadnjih bojev za osvoboditev Ljubljane poklonili spominu vseh žrtev nacizma in fašizma in njunih domačih kolaborantov. Le dan pred osvoboditvijo Ljubljane leta 1945 so […]