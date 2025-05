Ledeni možje so svoje očitno že opravili Primorske novice Po malodane poletnih prvomajskih praznikih nas je ta teden vreme spomnilo, da je do poletja vendarle še daleč. Povrh vsega so letošnji ledeni možje očitno pohiteli in nas obiskali kar teden dni prezgodaj. V začetku prihodnjega tedna, ko godujejo, bo namreč vreme stabilno in nič kaj “ledeno”, napovedujejo vremenoslovci.

