Kozamernik in Soli italijanska odbojkarska prvaka Primorski dnevnik Končalo se je italijansko državno odbojkarsko prvenstvo. Šestič v zgodovini in drugič v treh letih je naslov osvojil Trentino, ekipa slovenskega reprezentančnega blokerja Jana Kozamernika in novega slovenskega selektorja Fabia Solija. Za zdaj še evropski prvaki - zaključni turnir letošnje lige prvakov bo konec tedna v Lodzu, Trentina pa na njem ne bo - so v finalni seriji s 3:1 v zmagah premagali C ...

