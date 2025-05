Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je zaključila obravnavo vlog na javni razpis v okviru intervencije IRP21 za nakup kmetijske mehanizacije in opreme za optimalno uporabo hranil in trajnostno rabo fitofarmacevtskih sredstev (FFS) za leto 2024. Razpis v vrednosti 3.009.505 evrov, objavljen 22. novembra 2024, je del Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. Zbiranje vlog ...