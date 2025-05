KPK odločevalcem priporočil sprejetje zakona za izvajanje velikih infrastrukturnih projektov RTV Slovenija KPK je DZ-ju in vladi podal priporočila za zakon, ki bi celovito uredil načrtovanje, izvajanje in nadzor nad velikimi infrastrukturnimi projekti. S tem bi pripomogli pri preprečevanju korupcijskih tveganj zaradi nepreglednosti in pomanjkljivega nadzora.

