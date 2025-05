Z izpiti in plačami je šlo predaleč, napovedali so stavko! zurnal24.si Sindikat zaposlenih na Agenciji za varnost prometa je začel s pripravami na stavko. Z njo želijo opozoriti sramotne pogoje dela, pomanjkanje kadra in nizko plačilo. Razkrivamo, koliko je plača ocenjevalca z 20 leti delovne dobe.

