Na udaru podjetja in fizične osebe: policija opozarja na nov val spletnih goljufij N1 Policisti so v minulih dneh na Severnem Primorskem obravnavali več primerov spletnih goljufij na škodo gospodarskih družb in fizičnih oseb.

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Ivo Daneu

Luka Dončić

Robert Golob

Klemen Boštjančič

Alenka Bratušek