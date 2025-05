Predlog Resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do 2040 Vlada RS Na spletnem mestu e-demokracija je od 8. maja objavljen predlog Resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040.

