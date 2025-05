Ogled posledic neurij v Cerknem in obnova bolnice Franja Vlada RS Direktor novoustanovljenega Urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč na Ministrstvu za naravne vire in prostor (MNVP) Ervin Vivoda si je včeraj s sodelavci ogledal posledice neurij na območju občine Cerkno. Najprej so si ogledali stanje kulturnega spomenika Partizanska bolnica Franja, ki je bil poškodovan v neurju julija 2023, nato pa še posledice ponedeljkovega neurja v občini.

