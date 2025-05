Vlada potrdila spremembe sofinanciranja investicij javne infrastrukture Postojne Primorske novice Vlada je potrdila spremembe in dopolnitve sofinanciranja investicij v lokalno javno infrastrukturo v letih 2024 in 2025 v občini Postojna. Zagotovila je tudi izplačila sofinanciranja za naložbe v tamkajšnjo javno infrastrukturo za leti 2022 in 2023 zaradi večjega koriščenja vojaških infrastrukturnih objektov Slovenske vojske.

