RTV zaradi dolgov v škripcih. Vlada obveznosti še ni izpolnila. SiOL.net Na seji sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) so člani razpravljali o poslovnem položaju zavoda. Tako iz vrst sveta kot uprave RTVS so se zvrstili pozivi k ureditvi sistemskega financiranja RTVS in spremembi zakona o RTVS. Sklepe, s katerimi bodo vlado pozvali k temu, bodo člani sveta oblikovali in o njih dopisno glasovali do konca tedna.

