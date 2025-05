Na predlog obdavčitve kriptosredstev 322 odzivov RTV Slovenija Na ministrstvu za finance so v okviru javne obravnave osnutka predloga zakona o davku od dobička iz odsvojitve kriptosredstev, ki se je zaključila v ponedeljek, prejeli 322 odzivov. Zdaj jih bodo preučili in nato oblikovali končni predlog, so napovedali.

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Ivo Daneu

Luka Dončić

Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Primož Roglič