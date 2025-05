Manchester United in Tottenham potrdila premoč in uvrstitev v finale Sportal Po ligi prvakov sta postala znana finalista še v ligi Europa, kjer se bosta 21. maja na stadionu San Mames v Bilbau v angleškem finalu udarila Manchester United in Tottenham. Rdeči vragi so prvo tekmo proti Athletic Bilbau dobili s 3:0, veliko boljši pa so bili tudi na drugem obračunu, na katerem se doma zmagali s 4:1. Po isti poti je šel Tottenham, ki je bil proti ekipi Bodo/Glimt po zmagi na prv...

