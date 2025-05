Prejemnica nagrade skupine OHO 2025 je Nika Erjavec Dnevnik V Galeriji P74 so nocoj za prejemnico nagrade skupine OHO 2025 za mlade vizualne umetnike razglasil Niko Erjavec. Za to priložnost je ustvarila delo Mot(e)nje posesti, ki predstavlja nadaljevanje njene kontinuirane umetniške prakse, so sporočili iz

Sorodno