Pasti za Primoža Rogliča že v Albaniji: Giro 2025 in nepredvidljivost Sportal Slovenski kolesarski šampion in osrednji kandidat za končno zmago na Dirki po Italiji, Primož Roglič, bo že v uvodnih etapah postavljen pred pomembne preizkušnje. Giro d'Italia se letos začenja v Albaniji, kjer prve tri etape prinašajo razgibane terene, zahtevne vzpone in kronometer, kar pomeni, da bo forma favoritov preizkušena že na samem uvodu. A tisto najtežje šele prihaja. Najbolj peklenski d...