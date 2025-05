(INTERVJU) Bajc: Človeštvo potrebuje popravni izpit, zgodovina nas še ni izučila Primorske novice Na današnji dan pred 80 leti, pravzaprav je bilo slabo uro pred polnočjo, so nemški vojaški poveljniki podpisali kapitulacijo in druge svetovne vojne je bilo uradno konec. Največja morija v zgodovini človeštva je prinesla veliko gorja in številna spoznanja, a se za marsikatero zdi, da je žal že pozabljeno....

Sorodno

















Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Luka Dončić

Robert Golob

Primož Roglič

Ivo Daneu